Банковская система Китая стала крупнейшей в мире

Банковская система Китая обошла еврозону и стала крупнейшей в мире по размеру активов, пишет The Financial Times.

Совокупные активы китайских банков на конец 2016 года составляли, по оценкам издания, около 33 триллионов долларов, а банков еврозоны — 31 триллион долларов.

Китайская банковская система более чем в 3,1 раза больше ВВП страны. Для еврозоны, отмечает FT, этот показатель составляет 2,8 раза.

Банки из Китая занимают три верхние строчки в списке самых крупных кредитных организаций в мире.