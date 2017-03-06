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Банковская система Китая стала крупнейшей в мире

The Financial Times
10:20, 6 марта 2017
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Банковская система Китая обошла еврозону и стала крупнейшей в мире по размеру активов, пишет The Financial Times.

Совокупные активы китайских банков на конец 2016 года составляли, по оценкам издания, около 33 триллионов долларов, а банков еврозоны — 31 триллион долларов.

Китайская банковская система более чем в 3,1 раза больше ВВП страны. Для еврозоны, отмечает FT, этот показатель составляет 2,8 раза.

Банки из Китая занимают три верхние строчки в списке самых крупных кредитных организаций в мире.

«Огромный размер китайской банковской системы <…> показатель роста зависимости китайской экономики от банковского финансирования, усугубляемой неэффективным распределением ресурсов и огромными кредитными рисками», — заявил профессор Корнелльского университета Эсвар Прасад, бывший глава китайского направления в МВФ (англ.яз.).

The Financial Times
Китай обогнал страны еврозоны по внутреннему валовому продукту в 2011 году. Тогда такой результат аналитики объясняли выгодной для Китая разницей в курсе валют.
Активы российских банков, сообщалось в отчете ЦБ РФ за 2016 год, составляли 80,1 триллиона рублей. 
В июне 2016 года был опубликован доклад McKinsey Global Institute, в котором говорилось, что Китай занимает первое место в мире по расходам на инфраструктуру. КНР тратит на развитие инфраструктуры, говорилось в документе, больше чем США и страны ЕС вместе взятые.
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