Банковская система Китая стала крупнейшей в мире
Банковская система Китая обошла еврозону и стала крупнейшей в мире по размеру активов, пишет The Financial Times.
Совокупные активы китайских банков на конец 2016 года составляли, по оценкам издания, около 33 триллионов долларов, а банков еврозоны — 31 триллион долларов.
Китайская банковская система более чем в 3,1 раза больше ВВП страны. Для еврозоны, отмечает FT, этот показатель составляет 2,8 раза.
Банки из Китая занимают три верхние строчки в списке самых крупных кредитных организаций в мире.
«Огромный размер китайской банковской системы <…> показатель роста зависимости китайской экономики от банковского финансирования, усугубляемой неэффективным распределением ресурсов и огромными кредитными рисками», — заявил профессор Корнелльского университета Эсвар Прасад, бывший глава китайского направления в МВФ (англ.яз.).