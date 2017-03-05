В Таиланде пропала 23-летняя туристка из России

В Таиланде полиция начала поиски 23-летней гражданки России Валентины Новоженовой, которая пропала на острове Тау в середине февраля. Об этом сообщает местная англоязычная газета Bangkok Post.

Новоженова заехала в отель 11 февраля и должна был покинуть его 16 февраля, однако в назначенный день не появилась. Сотрудники отеля, подождав несколько дней, обратились в полицию. В гостиничном номере был найден паспорт и мобильный телефон девушки.

Также в полицию обратился гражданин РФ, с которым, как следует из публикации, связались родственники пропавшей, не сумев выйти с ней на связь.