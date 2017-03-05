Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал пять медалей на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в марафоне на 50 километров свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил с 22 февраля в Финляндии.

Устюгов уступил 0,6 секунды победителю — канадцу Алексу Харви, который прошел дистанцию за 1 час 46 минут и 28,9 секунды.

МАРАФОН (конёк) 50 км. МУЖЧИНЫ. Чемпионат Мира по лыжам. Лахти 2017. Евроспорт HD [полная гонка] Биатлон — Лыжные гонки

Медаль стала для Устюгова пятой на чемпионате. До этого он выиграл на турнире два золота (в том числе в командном спринте) и два серебра (в том числе в эстафете). Еще одну медаль России принесли Юлия Белорукова и Наталья Матвеева, ставшие вторыми в командном спринте. В общем медальном зачете Россия с шестью медалями стала третьей после Норвегии (18 медалей) и Германии (11 медалей).

5 марта также стало известно, что мужская сборная России по биатлону стала первой в итоговом зачете эстафетных гонок на Кубке мира (на седьмом этапе соревнований в Пченчхане россияне стали четвертыми, однако в итоговом зачете заняли первое место с 259 очками). Кроме того, россиянка Алена Заварзина возглавила итоговый зачет в параллельном гигантском слаломе на Кубке мира по сноуборду.