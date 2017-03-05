Правящая партия Японии разрешила своему лидеру идти на третий срок. Это позволит Абэ остаться у власти до 2021 года

Нововведение означает, что при сохранении ЛДП большинства в парламенте ее лидер сможет три срока подряд возглавлять правительство страны. Это позволит нынешнему премьер-министру Японии Синдзо Абэ при условии сохранения поддержки оставаться во главе страны до 2021 года, а не до 2018-го.

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии внесла в свой устав изменения, позволяющие председателю занимать пост три трехлетних срока подряд, а не два.

Синздо Абэ занимает пост премьер-министра Японии с декабря 2012 года (до этого он возглавлял правительство в течение года в 2006–2007 годы). Его поддерживают около 60 процентов избирателей.

На настоящий момент дольше всех пост премьер-министра Японии в послевоенное время занимал двоюродный дедушка Абэ Эйсаку Сато. Он был премьер-министром более семи лет.