В Совете Федерации предложили запретить рекламу с картой РФ без Крыма

Госдума РФ
06:50, 4 марта 2017
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Сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму проект поправок в закон «О рекламе».

Законопроект утверждает, что использование в рекламе карты России без обозначения Крыма и Севастополя можно трактовать как нарушение территориальной целостности. Поправки позволят регулировать производство и реализацию печатной продукции, учебной литературы и карт, считают авторы.

В качестве примеров сенаторы привели рекламу пива «Сибирская Корона», где «в качестве торговой марки используется географическая карта России без Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Также упоминается рекламная продукция компаний Coca-Cola, PepsiCo и TripAdvisor.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина, Европейский Союз, США и другие страны присоединение украинских регионов аннексией. С 2014 года в РФ неоднократно заявляли, что отрицание российской принадлежности Крыма равнозначно призыву к нарушению социальной целостности страны.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ наказываются, согласно статье 280 УК, штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет.
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