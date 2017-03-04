В Совете Федерации предложили запретить рекламу с картой РФ без Крыма
Сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму проект поправок в закон «О рекламе».
Законопроект утверждает, что использование в рекламе карты России без обозначения Крыма и Севастополя можно трактовать как нарушение территориальной целостности. Поправки позволят регулировать производство и реализацию печатной продукции, учебной литературы и карт, считают авторы.
В качестве примеров сенаторы привели рекламу пива «Сибирская Корона», где «в качестве торговой марки используется географическая карта России без Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Также упоминается рекламная продукция компаний Coca-Cola, PepsiCo и TripAdvisor.
Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина, Европейский Союз, США и другие страны присоединение украинских регионов аннексией. С 2014 года в РФ неоднократно заявляли, что отрицание российской принадлежности Крыма равнозначно призыву к нарушению социальной целостности страны.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ наказываются, согласно статье 280 УК, штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет.