В Совете Федерации предложили запретить рекламу с картой РФ без Крыма

Сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму проект поправок в закон «О рекламе».

Законопроект утверждает, что использование в рекламе карты России без обозначения Крыма и Севастополя можно трактовать как нарушение территориальной целостности. Поправки позволят регулировать производство и реализацию печатной продукции, учебной литературы и карт, считают авторы.

В качестве примеров сенаторы привели рекламу пива «Сибирская Корона», где «в качестве торговой марки используется географическая карта России без Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Также упоминается рекламная продукция компаний Coca-Cola, PepsiCo и TripAdvisor.