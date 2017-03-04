РПЦ отказалась комментировать слова Поклонской о мироточивом бюсте Николая II

В Русской православной церкви отказались комментировать слова депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что в Крыму замироточил бюст Николая II.

О том, что РПЦ воздерживается от комментариев, радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Можете сказать, что мы отказались от комментариев», — заявил он

О том, что в Симферополе замироточил бюст последнего русского императора, Наталья Поклонская заявила в эфире телеканала «Царьград» вечером 4 марта. Речь идет о бюсте, который был установлен в 2016 году у входа в часовню Святых царственных мучеников возле прокуратуры Республики Крым.

«Лайф» связался со смотрителем часовни, рядом с которой установлен бюст. Тот подтвердил, что сам направил Поклонской фотографии. Несмотря на то, что миро на фото нет, чудо, по его словам, действительно произошло. По его словам, бюст замироточил в день столетия отречения Николая II от престола, однако такое случалось со скульптурой и раньше. «Лайф» также запустил видеотрансляцию от бюста. На стриме также не видно, чтобы он мироточил.