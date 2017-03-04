Парламент Португалии признал голодомор геноцидом украинского народа

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке поприветствовал решение португальских законодателей, отметив, что за последние годы десятки стран «официально подтвердили, что квалифицируют это преступление тоталитарного режима именно как геноцид».

В резолюции говорится, что голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах стал следствием «тоталитарного коммунистического режима Сталина» и привел к смерти около семи миллионов украинских граждан.

Парламент Португалии принял 3 марта резолюцию, осуждающую голодомор — массовый голод на Украине — и признающую его геноцидом украинского народа.

В результате массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах погибли несколько миллионов человек (от 2,2 миллиона по официальным советским оценкам, которые большинством исследователей признаются значительно заниженными, до 7-10 миллионов).

В 2006 году Верховная рада Украины объявила голодомор актом геноцида украинского народа. В 2016 году украинский парламент обратился ко всем демократическим странам с просьбой признать геноцид украинского народа в 1932–1933 годах.

В числе стран, официально признавших голодомор геноцидом, — США, Канада, Австралия и другие государства. Российские официальные лица не считают голодомор геноцидом, отмечая, что в результате массового голода 1932–1933 годов погибли не только жители Украины, но и представители других народов.