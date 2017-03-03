В Мексике на российских туристов напали с ружьями и мачете

Около мексиканского города Акапулько совершено вооруженное нападение на российских туристов. Несколько человек с ружьями и мачете подошли к россиянам, когда те остановились в месте для отдыха на трассе 95D в 15 километрах от города. Когда именно произошло нападение, не уточняется.

У россиян отобрали деньги, электронику и чемоданы с вещами. Затем нападавшие несколько раз выстрелили в сторону туристов и их арендованного автомобиля. Никто не пострадал.

Российское посольство в Мексике готовит ноту в МИД страны и призывает туристов проявлять «максимальную бдительность во время поездок на автотранспорте по стране».