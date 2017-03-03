Продюсер «Безумцев» создаст сериал «Романовы» для Amazon

The Hollywood Reporter
11:09, 3 марта 2017
Надежный источник

Продюсер сериала «Безумцы» Мэттью Вайнер создаст для Amazon сериал «Романовы». В сериале, рассказал Вайнер, пойдет речь о людях, считающих себя потомками царской семьи.

Новый сериал, по словам Вайнера, будет антологией, состоящей из восьми частей. У каждой серии будут свои сюжетная линия и актерский состав. Половину эпизодов снимут в США, половину — в других странах.

«Меня привлекает, что эти персонажи, считающие себя потомками последней самодержавной семьи, правда это или нет, являются частью одного из самых грандиозных преступлений в истории», — назвал Вайнер одну из причин выбора сюжета для своего нового сериала.

Вайнер сообщил, что в «Романовых» будут задействованы некоторые актеры, игравшие в «Безумцах», не став пока уточнять другие подробности.

Бюджет сериала-антологии, сообщил продюсер, составит около 50 миллионов долларов. Премьера предварительно намечена на весну 2018 года.

«Причина, по которой я выбрал Романовых, заключается в том, что в эпоху, когда у нас есть социальные медиа, теоретически дающие связь друг с другом, похоже, что на самом деле мы дальше друг от друга, чем когда-либо ранее», — заявил Вайнер (англ.яз.).

The Hollywood Reporter
Сериал «Безумцы» (в оригинале «Mad Men») выходил на американском телеканале AMC с 2007 по 2015 годы. Сериал и его создатели были отмечены многочисленными наградами. В частности, «Безумцы» четыре раза подряд завоевывали «Эмми» как лучший драматический сериал, установив рекорд для этой премии.
Мэттью Вайнер также известен по работе над сериалом «Клан Сопрано», где он был исполнительным продюсером и сценаристом пятого и шестого сезонов.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться