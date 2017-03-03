Продюсер «Безумцев» создаст сериал «Романовы» для Amazon

Продюсер сериала «Безумцы» Мэттью Вайнер создаст для Amazon сериал «Романовы». В сериале, рассказал Вайнер, пойдет речь о людях, считающих себя потомками царской семьи.

Новый сериал, по словам Вайнера, будет антологией, состоящей из восьми частей. У каждой серии будут свои сюжетная линия и актерский состав. Половину эпизодов снимут в США, половину — в других странах.

«Меня привлекает, что эти персонажи, считающие себя потомками последней самодержавной семьи, правда это или нет, являются частью одного из самых грандиозных преступлений в истории», — назвал Вайнер одну из причин выбора сюжета для своего нового сериала.

Вайнер сообщил, что в «Романовых» будут задействованы некоторые актеры, игравшие в «Безумцах», не став пока уточнять другие подробности.

Бюджет сериала-антологии, сообщил продюсер, составит около 50 миллионов долларов. Премьера предварительно намечена на весну 2018 года.