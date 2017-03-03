Первая в России диссертация по теологии допущена к защите

Защита первой в России диссертации по теологии назначена на конец мая. Диссертационный совет, сообщил отдел внешних церковных связей Московского патриархата, предварительно рассмотрел научную работу и назначил защиту на конец мая.

Первым соискателем научной степени по теологии стал протоиерей Павел Хондзинский. Тема его диссертации: «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

В случае успешной защиты Хондзинскому будут присуждены степени кандидата философских и исторических наук.