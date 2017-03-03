Первая в России диссертация по теологии допущена к защите

РИА Новости
14:54, 3 марта 2017
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Защита первой в России диссертации по теологии назначена на конец мая. Диссертационный совет, сообщил отдел внешних церковных связей Московского патриархата, предварительно рассмотрел научную работу и назначил защиту на конец мая.

Первым соискателем научной степени по теологии стал протоиерей Павел Хондзинский. Тема его диссертации: «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

В случае успешной защиты Хондзинскому будут присуждены степени кандидата философских и исторических наук.

«Это будет первая защита [работы] по теологии», — сказал секретарь объединенного диссертационного совета по теологии священник Дмитрий Сафонов.

РИА Новости
Теология была признана научной специальностью решением президиума Высшей аттестационной комиссии от 12 октября 2015 года.
Защита диссертаций по новой научной специальности стала возможна после того, как в 2016 году были сформированы диссертационный и экспертный советы по теологии. Экспертный совет по теологии при Высшей аттестационной комиссии (ВАК) возглавил бывший ректор РГГУ Ефим Пивовар.
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