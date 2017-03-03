Новая приставка Nintendo Switch поступила в продажу

В первый месяц Nintendo рассчитывает продать около двух миллионов приставок Switch.

Nintendo Switch была представлена 13 января. Новая приставка состоит из док-станции, консоли-планшета и джойстика Joy-Con, который разделяется на две части. Switch можно использовать как домашнюю игровую приставку, так и как мобильную консоль. Автономное время работы консоли составит от 2,5 до 6 часов в зависимости от игры.