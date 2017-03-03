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Новая приставка Nintendo Switch поступила в продажу

Yahoo News
06:50, 3 марта 2017
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Компания Nintendo начала 3 марта продажи по всему миру своей новой приставки Nintendo Switch. Средняя цена Switch эквивалентна 300 долларам США.

В первый месяц Nintendo рассчитывает продать около двух миллионов приставок Switch.

Nintendo Switch™ Play Styles
Zocker Nachrichten

Высокий спрос на Switch, отмечает AFP, поможет Nintendo преодолеть последствия плохих продаж предыдущей приставки Wii U, вышедшей на рынок в 2012 году.

Nintendo Switch была представлена 13 января. Новая приставка состоит из док-станции, консоли-планшета и джойстика Joy-Con, который разделяется на две части. Switch можно использовать как домашнюю игровую приставку, так и как мобильную консоль.  Автономное время работы консоли составит от 2,5 до 6 часов в зависимости от игры.
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