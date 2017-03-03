Минский студент напал на посетителей торгового центра с бензопилой. Ему дали 15 лет

Родители Казакевича настаивали на том, что их сын болен, но суд отклонил ходатайство о повторной судебно-психиатрической экспертизе.

Судья Минского городского суда Петр Орлов приговорил к 15 годам заключения 18-летнего Владислава Казакевича за нападение на посетителей торгового центра «Европа» с бензопилой осенью 2016 года. Это максимально возможный срок для несовершеннолетнего по обвинениям, предъявленным Казакевичу.

«К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое», — спокойно заявил Казакевич в своем последнем слове.

В октябре 2016 года Казакевич решил напасть на студентов Международного института трудовых и социальных отношений, где сам учился на первом курсе. Для этого он купил бензопилу, топор и шумоподавляющие наушники.

Когда он пришел в институт и начал готовиться к нападению, пила заглохла. Пока он ее ремонтировал, занятия закончились, поэтому Казакевич решил вернуться на следующий день.

8 октября Казакевич проспал и не успел на занятия, вечером он пошел с бензопилой и топором в ТЦ «Европа». Он убил продавщицу Елену Александронец, а затем ранил еще двух человек. Нападавшего обезвредили охранники торгового центра.

На допросе Казакевич заявил, что его привлекали терроризм и убийства, а нападение он устроил «просто ради прикола, ради забавы».