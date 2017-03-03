ЕСПЧ предложил России бороться с насилием в полиции после смерти задержанного. Россия отказалась

РБК
12:56, 3 марта 2017
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Россия отказалась от предложенного Европейским судом по правам человека соглашения о системных мерах против насилия в полиции. Предложение поступило при рассмотрении жалобы жительницы Петербурга Татьяны Шмелевой, сына которой Дениса Выржиковского избили до смерти в полицейском участке.

В январе 2017 года замминистр юстиции России Георгий Матюшкин уведомил ЕСПЧ, что «российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию». При этом Москва признала, что полицейские нарушили право Выржиковского на жизнь и на человечное обращение.

Шмелева связала отказ Минюста от соглашения до рассмотрения дела в ЕСПЧ с тем, что российские власти и ранее признавали факты пыток в полиции, но предпочитали платить потерпевшим, а не бороться с насилием систематически.

Выржиковского задержали 1 октября 2010 года. Его доставили в УВД по Московскому району Санкт-Петербурга, где связали и избили. Затем полицейские перевезли Выржиковского в 12-й отдел полиции, рассказав, что нашли его уже избитым в состоянии опьянения. На следующий день Выржиковского отвезли в больницу, где он скончался 10 октября.
Дело против оперативников УВД рассматривалось дважды, их приговорили к реальным срокам, но в 2015 году этот приговор был отменен на апелляции.

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