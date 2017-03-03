Четверо туристов погибли при сходе лавины на горе Чегет

В результате схода лавины на северном склоне горы Чегет погибли четверо лыжников, сообщил замначальника Эльбрусского высокогорного поисково- спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев. Еще один турист пострадал.

Лавина сошла в пятницу, 3 марта, около полудня по московскому времени, рассказал Хаджиев, добавив, что северный склон Чегета в момент происшествия был закрыт для катания.

Спасатели продолжают поисковую операцию в месте схода лавины, сообщил представитель МЧС.

«Интерфакс» со ссылкой на главу республиканского МЧС Кантемира Берова у сообщает, что погибли двое мужчин и двое женщин. Личности погибших устанавливаются.

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку в связи с гибелью туристов под лавиной.