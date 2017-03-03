Четверо туристов погибли при сходе лавины на горе Чегет
В результате схода лавины на северном склоне горы Чегет погибли четверо лыжников, сообщил замначальника Эльбрусского высокогорного поисково- спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев. Еще один турист пострадал.
Лавина сошла в пятницу, 3 марта, около полудня по московскому времени, рассказал Хаджиев, добавив, что северный склон Чегета в момент происшествия был закрыт для катания.
Спасатели продолжают поисковую операцию в месте схода лавины, сообщил представитель МЧС.
«Интерфакс» со ссылкой на главу республиканского МЧС Кантемира Берова у сообщает, что погибли двое мужчин и двое женщин. Личности погибших устанавливаются.
Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку в связи с гибелью туристов под лавиной.
«Спасатели обнаружили под лавиной тела четверых погибших на горе Чегет. Еще один человек пострадал», — сказал Хаджиев.