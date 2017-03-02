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«ВКонтакте» займется производством минисериалов

Ведомости
06:47, 2 марта 2017
Требует подтверждения

«ВКонтакте» ведет переговоры с продюсерскими и ТВ-компаниями о создании видеоконтента для эксклюзивного показа в соцсети, пишут «Ведомости».

В числе компаний, участвующих в переговорах, сообщили источники издания, «СТС медиа», ЮТВ, ТНТ и «Базелевс». Компания разговаривает не только с продюсерами, но и с администраторами популярных пабликов самой соцсети, в которых публикуется их контент, добавляет близкий к «ВКонтакте» источник.

Представитель соцсети Евгений Красников подтвердил, что «ВКонтакте» ведет разработки по созданию собственного контента, отказавшись от дальнейших комментариев.

«ВКонтакте», по словам источников «Ведомостей», намерена заняться производством коротких шоу, скетчкомов и мини-сериалов. Производство кино и длинных сериалов только для показа в интернете, отметили они, нерентабельно.

«ВКонтакте» хочет показывать пользователям то, что они не смогут увидеть на других ресурсах: контента сейчас очень много и единственный способ конкурировать с другими площадками — создавать уникальные проекты, объясняет один из собеседников «Ведомостей»

Ведомости
Крупнейшие западные интернет-компании, включая Netflix, Amazon и Hulu, уже давно занимаются производством собственного видеоконтента. Фильм «Манчестер у моря», созданный Amazon, и документальная лента «Белые шлемы» сделанная Netflix в 2017 году получили «Оскаров» — впервые в истории премии Киноакадемии.
«ВКонтакте» — крупнейшая в России социальная сеть, ее среднесуточная аудитория, по данным на начало 2017 года, более 87 миллионов посетителей.
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