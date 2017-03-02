«ВКонтакте» займется производством минисериалов
«ВКонтакте» ведет переговоры с продюсерскими и ТВ-компаниями о создании видеоконтента для эксклюзивного показа в соцсети, пишут «Ведомости».
В числе компаний, участвующих в переговорах, сообщили источники издания, «СТС медиа», ЮТВ, ТНТ и «Базелевс». Компания разговаривает не только с продюсерами, но и с администраторами популярных пабликов самой соцсети, в которых публикуется их контент, добавляет близкий к «ВКонтакте» источник.
Представитель соцсети Евгений Красников подтвердил, что «ВКонтакте» ведет разработки по созданию собственного контента, отказавшись от дальнейших комментариев.
«ВКонтакте», по словам источников «Ведомостей», намерена заняться производством коротких шоу, скетчкомов и мини-сериалов. Производство кино и длинных сериалов только для показа в интернете, отметили они, нерентабельно.
«ВКонтакте» хочет показывать пользователям то, что они не смогут увидеть на других ресурсах: контента сейчас очень много и единственный способ конкурировать с другими площадками — создавать уникальные проекты, объясняет один из собеседников «Ведомостей»