В египетском аэропорту задержали россиянина с самодельной бомбой. Консул заявил, что бомбы не было

Обновление. Генеральный консул РФ в Египте Рашид Садиков заявил, что у задержанного россиянина не было бомбы. Он также опроверг версию о том, что россиянин пытался пронести на борт самолета муляж взрывного устройства.

В аэропорту Александрии 2 марта задержали гражданина России, в багаже которого было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает англоязычное издание Egypt Independent со ссылкой на источники в службе безопасности аэропорта.

Задержанный собирался вылететь в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Информации о личности россиянина в сообщении не приводится.

Официально эта информация не подтверждена. В генконсульстве РФ в Египте заявили, что проверяют сведения о задержании россиянина, сообщает «Интерфакс».