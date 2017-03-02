В египетском аэропорту задержали россиянина с самодельной бомбой. Консул заявил, что бомбы не было
Обновление. Генеральный консул РФ в Египте Рашид Садиков заявил, что у задержанного россиянина не было бомбы. Он также опроверг версию о том, что россиянин пытался пронести на борт самолета муляж взрывного устройства.
В аэропорту Александрии 2 марта задержали гражданина России, в багаже которого было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает англоязычное издание Egypt Independent со ссылкой на источники в службе безопасности аэропорта.
Задержанный собирался вылететь в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Информации о личности россиянина в сообщении не приводится.
Официально эта информация не подтверждена. В генконсульстве РФ в Египте заявили, что проверяют сведения о задержании россиянина, сообщает «Интерфакс».
Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета A321 на Синайском полуострове, в результате которой погибли 224 человека. ФСБ тогда признала причиной крушения взрыв бомбы на борту самолета.
Власти Турции неоднократно называли выходцев из РФ и стран бывшего СССР причастными к совершению или подготовке терактов. В июне 2016 года граждане из РФ, Узбекистана и Киргизии устроили взрывы в аэропорту Стамбула. Летом того же года, как стало известно в январе, семеро россиян были арестованы по обвинению в подготовке терактов. В ночь на 1 января 2017 года, по версии следствия, гражданин Узбекистана убил 39 человек в ночном клубе в Стамбуле.