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Правительство РФ обсуждает возможность введения платы с безработных за ОМС

RNS
13:41, 2 марта 2017
Требует подтверждения

В правительстве активно обсуждается вопрос взимания платы с неработающих, но трудоспособных и не зарегистрированных на бирже граждан, за пользование услугами системы Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом сообщил в интервью RNS председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Вопрос введения такого платежа, по словам Рябухина, будет обсуждаться в возглавляемом им комитете 22 марта.

При этом Рябухин отметил, что введение такого платежа в форме «налога на тунеядства», как это сделано в Белоруссии, противоречит Конституции. «Надо найти какой-то другой вариант, который побуждал бы и мотивировал трудоспособных, но не работающих граждан к активной трудовой деятельности», — сказал он.

С планами взимания платы с трудоспособных, но официально нигде не работающих и не числящихся безработными лиц, также связано предложение Минтруда о создании реестра неработающего населения для каждого российского региона, пишет «Коммерсант».

По действующему законодательству, страховые взносы в систему ОМС за эту категорию граждан платят региональные бюджеты.

«Мы здесь имеем очень большой спектр точек зрения, начиная от опыта, который есть в Белоруссии, — вы знаете, что там есть квалификация таких категорий граждан как „тунеядцы“ в рамках действующего законодательства, а это все-таки Союзное государство, — и, конечно, этот опыт привлек внимание очень многих экспертов, он всерьез обсуждался», — сказал Рябухин.

RNS
Власти РФ ранее неоднократно говорили о возможности введения специальных взносов с неработающих граждан, в первую очередь, за пользование услугами системы обязательного медицинского страхования.
В начале сентября 2016 года в поддержку введения взноса на ОМС с неработающих граждан выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в октябре заявил, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тысяч рублей в год.
О подготовке законопроекта о взимании с неработающих «платы за фактически использование социальной инфраструктуры» говорила и вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая социальный блок. Однако тогда в правительстве работу над таким проектом закона опровергли.
По данным источника «Коммерсант» в правительстве, всего взносы в страховые фонды не платят без веских причин 13-15 миллионов жителей России. Платеж за ОМС, по его словам, распространялся бы примерно на 5 миллионов неработающих граждан.
В Белоруссии в 2015 году был принят закон, по которому неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (около 11 тысяч российских рублей).
Уведомления об уплате «налога на тунеядство» были отправлены 470 тысячам гражданам Белорусии.
В феврале в Минске и других белорусских городах прошли акции протеста против «налога на тунеядство», ставшие самыми массовыми выступлениями за последние несколько лет.
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