Правительство РФ обсуждает возможность введения платы с безработных за ОМС
В правительстве активно обсуждается вопрос взимания платы с неработающих, но трудоспособных и не зарегистрированных на бирже граждан, за пользование услугами системы Обязательного медицинского страхования (ОМС).
Об этом сообщил в интервью RNS председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Вопрос введения такого платежа, по словам Рябухина, будет обсуждаться в возглавляемом им комитете 22 марта.
При этом Рябухин отметил, что введение такого платежа в форме «налога на тунеядства», как это сделано в Белоруссии, противоречит Конституции. «Надо найти какой-то другой вариант, который побуждал бы и мотивировал трудоспособных, но не работающих граждан к активной трудовой деятельности», — сказал он.
С планами взимания платы с трудоспособных, но официально нигде не работающих и не числящихся безработными лиц, также связано предложение Минтруда о создании реестра неработающего населения для каждого российского региона, пишет «Коммерсант».
По действующему законодательству, страховые взносы в систему ОМС за эту категорию граждан платят региональные бюджеты.
«Мы здесь имеем очень большой спектр точек зрения, начиная от опыта, который есть в Белоруссии, — вы знаете, что там есть квалификация таких категорий граждан как „тунеядцы“ в рамках действующего законодательства, а это все-таки Союзное государство, — и, конечно, этот опыт привлек внимание очень многих экспертов, он всерьез обсуждался», — сказал Рябухин.