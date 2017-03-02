Правительство РФ обсуждает возможность введения платы с безработных за ОМС

В правительстве активно обсуждается вопрос взимания платы с неработающих, но трудоспособных и не зарегистрированных на бирже граждан, за пользование услугами системы Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом сообщил в интервью RNS председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Вопрос введения такого платежа, по словам Рябухина, будет обсуждаться в возглавляемом им комитете 22 марта.

При этом Рябухин отметил, что введение такого платежа в форме «налога на тунеядства», как это сделано в Белоруссии, противоречит Конституции. «Надо найти какой-то другой вариант, который побуждал бы и мотивировал трудоспособных, но не работающих граждан к активной трудовой деятельности», — сказал он.

С планами взимания платы с трудоспособных, но официально нигде не работающих и не числящихся безработными лиц, также связано предложение Минтруда о создании реестра неработающего населения для каждого российского региона, пишет «Коммерсант».

По действующему законодательству, страховые взносы в систему ОМС за эту категорию граждан платят региональные бюджеты.