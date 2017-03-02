Клиенты российских банков пожаловались на массовые блокировки из-за роботов

Клиенты крупных российских банков столкнулись с массовыми блокировками своих карт из-за автоматизированной системы отслеживания подозрительных операций пишет «Коммерсант».

На блокировки, в частности, жаловались посетители сайта Banki.ru. Источник в Росфинмониторинге подтвердил изданию резкий рост жалоб физических лиц на блокировки счетов, проводимые со ссылкой на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (закон 115-ФЗ).

Около 80 процентов всех жалоб, по словам собеседника газеты из Росфинмониторинга, поступает от клиентов Сбербанка. Сбербанк, отмечает издание, является лидером на рынке платежей физических лиц.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают рост жалоб на блокировки с внедрением автоматизированной системы проверки операций. Программа-робот отсортировывает операции по формальным подозрительным признакам и блокирует их.

Автоматизация процесса значительно снижает расходы на проверку транзакций, однако в ряде случаев под блокировку подпадают добросовестные клиенты, чьи операции робот счел подозрительными по формальным признакам.

Отказаться от автоматической проверки невозможно, сообщила зампред Сбербанка Белла Златкис. «Если перейдем на ручной режим, то для проверки операций нам понадобится неадекватное количество специалистов», — сообщила она. По словам Златкис, после дополнительной проверки блокировка снимается с примерно 10 процентов транзакций и счетов клиентов.