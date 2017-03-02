Главный тренер «Барселоны» уйдет в отставку

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не будет продлевать контракт с футбольным клубом на новый сезон.

О решении покинуть свой пост Энрике объявил на пресс-конференции после матча со «Спортингом», закончившимся со счетом 6:1 в пользу «Барселоны».

«Моя работа оставляет слишком мало времени для отдыха», — заявил Энрике, объясняя отказ от продления контракта.

Энрике поблагодарил руководство клуба и футболистов за совместную работу в течение трех лет и выразил надежду на успешные результаты во время оставшихся трех месяцев, которые он проведет на посту главного тренера.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, в свою очередь, высоко оценил работу Энрике на посту главного тренера. Имя нового главного тренера, добавил он, будет названо не ранее 1 июля, когда истечет контракт Энрике.