Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Парламент Евросоюза проголосовал за лишение лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности за твиты с фотографиями людей, которых убили террористы из «Исламского государства».
После решения парламента, против Ле Пен может быть возбуждено уголовное дело, ей грозит до 75 тысяч евро штрафа.
Поводом для лишения неприкосновенности стали три твита, которые Ле Пен запостила в 2015 году. Помимо прочего, в них была фотография обезглавленного ИГ американского журналиста Джеймса Фоули.
Ле Пен ранее лишали неприкосновенности в 2013 году, после чего ей предъявили обвинения в призывах к дискриминации на религиозной почве. Затем обвинения были сняты.
Марин Ле Пен — кандидат от «Национального фронта» на президентских выборах во Франции, которые состоятся в апреле 2017 года. Все опросы отдают Ле Пен победу в первом туре, но на втором этапе голосования ей предсказывают проигрыш одному из главных оппонентов — Франсуа Фийону или Эммануэлю Макрону.