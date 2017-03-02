Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Парламент Евросоюза проголосовал за лишение лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности за твиты с фотографиями людей, которых убили террористы из «Исламского государства».

После решения парламента, против Ле Пен может быть возбуждено уголовное дело, ей грозит до 75 тысяч евро штрафа.

Поводом для лишения неприкосновенности стали три твита, которые Ле Пен запостила в 2015 году. Помимо прочего, в них была фотография обезглавленного ИГ американского журналиста Джеймса Фоули.