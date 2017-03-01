YouTube объявила о запуске прямой трансляции телеканалов

YouTube объявила о запуске сервиса YouTubeTV, который будет транслировать эфир телеканалов по подписке. Сервис в скором времени станет доступен в США, пока желающим предлагают подписаться на оповещения.

Месячная подписка на YouTubeTV обойдется в 35 долларов, за эти деньги можно будет смотреть эфир с шести разных аккаунтов. В пакете будет доступно до 40 американских каналов, как кабельных, так и эфирных. Подписка также включает в себя контент YouTube Red, который производят популярные видеоблогеры.

Для просмотра каналов на телевизоре можно будет использовать Chromecast, в будущем перечень совместимых устройств планируется расширить. Пользователи смогут записывать любое количество эфирных программ для последующего просмотра.

Никаких планов по распространению сервиса за пределами США пока нет. Для сравнения, контент YouTube Red пока доступен помимо США только в Австралии, Мексике, Новой Зеландии и Южной Корее.