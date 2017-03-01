В США выходца из РФ приговорили к 11 годам за незаконный экспорт в Россию микроэлектроники
В США суд приговорил к 11 годам и трем месяцам тюрьмы 62-летнего Александра Пособилова, который в 2015 году был признан виновным по делу о незаконном экспорте технологий в Россию и отмывании денег.
Ранее по тому же делу был приговорен к 10 годам лишения свободы Александр Фишенко. Согласно заявлению прокуратуры, вместе с сообщниками они в обход американского законодательства экспортировали высокотехнологичное оборудование для использования в области военных технологий в РФ.
Reuters пишет, что Пособилов живет в США с 2001 года. В 2008-м он получил американское гражданство.
Обвинения Пособилову, как и другим фигурантам дела, были предъявлены в 2012 году. В 2015-м его и еще двоих человек признали виновными. Еще пятеро обвиняемых признали свою вину, трое остаются на свободе.