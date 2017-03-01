В подмосковном Ступино избили оппозиционного депутата
В подмосковном городе Ступино 28 февраля избили депутата местного городского совета Николая Кузнецова.
Как сообщил журналист Алексей Горбачев, двое неизвестных напали на него в его подъезде. «Врачи зафиксировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы», — написал он в фейсбуке.
По словам Горбачева, Кузнецов связывает нападение с публикацией в местной газете «Город на Оке» о 30-летнем правлении на посту главы города Павла Челпана. Для этой статьи Кузнецов «предоставил материалы своих депутатских расследований, изобличающих коррупцию в руководстве города Ступино и Ступинского района».
Какой прекрасный выпуск газеты «Город на Оке». Тут итоги первых 30 лет правления Павла Челпана. Опубликованы материалы ...Опубликовано Николаем Кузнецовым 23 февраля 2017 г.