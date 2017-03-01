В подмосковном Ступино избили оппозиционного депутата

Алексей Горбачев
22:44, 28 февраля 2017
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В подмосковном городе Ступино 28 февраля избили депутата местного городского совета Николая Кузнецова.

Как сообщил журналист Алексей Горбачев, двое неизвестных напали на него в его подъезде. «Врачи зафиксировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы», — написал он в фейсбуке.

По словам Горбачева, Кузнецов связывает нападение с публикацией в местной газете «Город на Оке» о 30-летнем правлении на посту главы города Павла Челпана. Для этой статьи Кузнецов «предоставил материалы своих депутатских расследований, изобличающих коррупцию в руководстве города Ступино и Ступинского района».

Какой прекрасный выпуск газеты «Город на Оке». Тут итоги первых 30 лет правления Павла Челпана. Опубликованы материалы ...

Опубликовано Николаем Кузнецовым 23 февраля 2017 г.
Николай Кузнецов был избран в городской совет Ступино в 2014 году (он называет себя единственным независимым из 20 депутатов). В 2016 году он баллотировался в Московскую областную думу и Госдуму РФ от партии «Яблоко». В 2013 году он работал юристом избирательного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы.
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