В Петрозаводске родители наняли ЧОП для записи детей в первый класс школы
В Петрозаводске группа родителей, записывающих детей в первый класс местной престижной школы, наняла сотрудников ЧОП, чтобы не пропустить в очередь конкурентов.
Мать девочки, не сумевшей из-за привлечения ЧОПа записать дочь в школу номер 48, обратилась в городской суд с требованием отменить набор в первый класс.
«Сотрудники охранного предприятия сначала пропускали на территорию школы для подачи документов лиц, якобы занявших очередь в социальных сетях, игнорируя „живую очередь“ из числа родителей, пришедших в день приема», — уточняется в материалах суда.
Рассмотрение дела назначено на 14 марта.
Свои требования истица обосновывает тем, что ее дочь не была зачислена в первый класс… в связи с тем, что в день приема заявлений инициативная группа родителей из числа будущих первоклассников привлекла частное охранное предприятие для организации и осуществления пропускной системы на территорию школы.