В Петрозаводске родители наняли ЧОП для записи детей в первый класс школы

В Петрозаводске группа родителей, записывающих детей в первый класс местной престижной школы, наняла сотрудников ЧОП, чтобы не пропустить в очередь конкурентов.

Мать девочки, не сумевшей из-за привлечения ЧОПа записать дочь в школу номер 48, обратилась в городской суд с требованием отменить набор в первый класс.

«Сотрудники охранного предприятия сначала пропускали на территорию школы для подачи документов лиц, якобы занявших очередь в социальных сетях, игнорируя „живую очередь“ из числа родителей, пришедших в день приема», — уточняется в материалах суда.

Рассмотрение дела назначено на 14 марта.