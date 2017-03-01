В хор собора святого Павла приняли женщину. Впервые в его тысячелетней истории

Впервые в тысячелетней истории лондонского собора святого Павла — главного собора англиканской церкви — в его хор приняли женщину. Кандидатуру 35-летней Кэррис Джонс единогласно одобрили после нескольких прослушиваний. Джонс начнет петь в соборе в сентябре 2017 года.

Большинство церквей в Англии уже принимают женщин-певчих. Собор святого Павла оставался одним из четырех, где существовал чисто мужской хор.

Музыкальный руководитель собора святого Павла Эндрю Карвуд заявил газете The Guardian: «Мы будем очень рады принять сопрано, меццо-сопрано и контральто, если они смогут соответствовать высочайшим стандартам, установленным нами. Надеюсь, что назначение Кэррис вдохновит других певиц».

Кэррис Джонс за время своей музыкальной карьеры участвовала в записи саундтреков для фильмов про Гарри Поттера и «Хоббит», а в 2006 году присоединилась к концертному туру Стинга.