В хор собора святого Павла приняли женщину. Впервые в его тысячелетней истории

The Daily Telegraph
10:05, 1 марта 2017
Надежный источник

Впервые в тысячелетней истории лондонского собора святого Павла — главного собора англиканской церкви — в его хор приняли женщину. Кандидатуру 35-летней Кэррис Джонс единогласно одобрили после нескольких прослушиваний. Джонс начнет петь в соборе в сентябре 2017 года.

Большинство церквей в Англии уже принимают женщин-певчих. Собор святого Павла оставался одним из четырех, где существовал чисто мужской хор.

Музыкальный руководитель собора святого Павла Эндрю Карвуд заявил газете The Guardian: «Мы будем очень рады принять сопрано, меццо-сопрано и контральто, если они смогут соответствовать высочайшим стандартам, установленным нами. Надеюсь, что назначение Кэррис вдохновит других певиц».

Кэррис Джонс за время своей музыкальной карьеры участвовала в записи саундтреков для фильмов про Гарри Поттера и «Хоббит», а в 2006 году присоединилась к концертному туру Стинга.

«Это важно не только для меня, это важно для всех моих коллег-женщин», — заявила Джонс (англ. яз.).

The Daily Telegraph
В англиканской церкви с 1970-х годов разрешают женщинам принимать священнический сан. Первые женщины-священники появились в приходах за пределами Англии — в США, Гонконге и Новой Зеландии. В 1989 году Барбара Харрис стала епископом Массачусетса. В 2015 году Либби Лейн была рукоположена в епископы Стокпорта — впервые в истории церкви Англии.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться