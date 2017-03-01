Сотрудники Московской и Санкт-Петербургской консерваторий остались без зарплаты

Сотрудникам Московской государственной консерватории имени Чайковского с конца 2016 года полностью или частично не выплачивают зарплаты, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Выплаты также задерживают и в других организациях, подведомственных Минкультуры, в том числе в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, Государственном институте искусствознания и Российском институте истории искусств.

«Сотрудникам бухгалтерия говорит, что от государства не приходят бюджетные деньги», — сообщил Русской службе «Би-би-си» источник в Московской консерватории.

О задержке зарплаты написала в своем фейсбуке концертмейстер Московской консерватории Анна Тамаркина. В комментариях к этому посту коллеги Тамаркиной также подтвердили факт невыплаты зарплат.

Директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская сообщила «Медузе», что подобные задержки выплат происходят регулярно. «До нас, организаций науки и образования в сфере культуры, обычно в последнюю очередь доходит дело. Сейчас мы надеемся ее [зарплату] получить, у нас до 1 марта срок открытия финансирования на этот год. Надеемся, что завтра с нами расплатятся, иначе это уже будет скандальная ситуация».

«Скажем честно, наша организация настолько слабо бюджетируется, что у нас чемпионат в другом виде спорта — сколько собственных денег внесут сотрудники на осуществление проектов института», — сообщила Сиповская.

Получить комментарии в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях, а также в Российском институте истории искусств «Медузе» не удалось.

В Минкультуры, сообщает «Интерфакс», признали проблему с задержкой выплат в подведомственных учреждениях. Проблемы, заявили в пресс-службе ведомства, возникли с внедрением системы «Электронный бюджет».

В ближайшее время проблема будет решена, сообщили в пресс-службе, добавив, что «большинству образовательных учреждений деньги отправлены»

«Министерство культуры является пилотной площадкой, поэтому пока эта система до конца не отлажена», — сказали представители Минкультуры, комментируя внедрение «Электронного бюджета».