Сотрудник архива в Саратове продавал краденые книги XIX века по 500 рублей. Они стоят десятки миллионов

В Саратове 28-летний сотрудник областного государственного архива Алексей Полынин похитил из учреждения 46 дореволюционных книг общей стоимостью более миллиарда рублей для продажи в интернете.

Речь идет о книгах из коллекции метрических книг церквей Саратовской губернии, датированных 1821–1885 годами. Похититель продал книги через сайт «Авито» двум людям по цене от 500 от 1000 рублей за экземпляр.

Стоимость одной книги у коллекционеров достигает 30 миллионов рублей, а общая стоимость похищенного собрания составляет 1,234 миллиарда рублей, передает «Общественное мнение».

О преступлении стало известно после того, как один из посетителей архива не смог получить заказанную книгу и обратился в областное управление ФСБ. Все украденные издания удалось вернуть в архив.

Возбуждено дело по статье «хищение предметов, имеющих особую ценность» (ч. 1 ст. 164 УК РФ), сообщает «Комсомольская правда». Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. Дело передано в суд.