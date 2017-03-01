Присоединение Крыма оказалось выше освоения космоса в рейтинге гордости россиян

Россияне больше гордятся присоединением Крыма, чем достижениями в освоении космоса. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», который проводится ежегодно с 1999 года.

В январе 2017 года лидирующие позиции в рейтинге гордости сохранила победа в Великой Отечественной войне. Такой вариант, помимо прочих, назвали 83 процента опрошенных.

Второе место заняло возвращение Крыма, этот пункт был впервые включен в опрос в 2017 году и за него сразу проголосовали 43 процента респондентов. Освоение космоса в результате опустилось на третью строчку с 42 процентами (в 1999 году этот пункт называли 60 процентов).

Далее в рейтинге следуют русская литература, превращение страны в промышленную державу в советское время, достижения российской науки и слава русского оружия.

На вопрос о том, чего они больше всего стыдятся, большинство выбрали вариант «великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности». Второе место занял развал СССР, третье — грубость и хамство.