Минтруд предложил продлить программу материнского капитала на пять лет
Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала на 5 лет — до 2023 года. Об этом объявил глава ведомства Максим Топилин.
Соответствующее предложение, по словам Топилина, Минтруд уже внес в правительство.
«Мы будем предлагать это сделать на пять лет, мы с такими предложениями в правительство заходили уже, просто дали ряд поручений, мы сейчас дальше работаем, прорабатываем все», — сказал Топилин.
Программа материнского капитала — единовременной денежной выплаты при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка — действует в РФ с 2007 года. Использовать материнский капитал можно на строго определенные цели, например, на улучшение жилищных условий, обучение ребенка и пенсионное обеспечение матери.
Действие программы несколько раз продлевалось, последний раз — до 2018 года включительно.
Размер материнского капитала с 2015 года составляет 453 тысячи 26 рублей. В 2016 и 2017 годах от его индексации было решено отказаться.