ФСБ возбудит дело о вымогательстве против «Биржи информации». Там торговали краденой перепиской

Росбалт
07:05, 1 марта 2017
Требует подтверждения

Следователи ФСБ намерены возбудить уголовное дело по статье о вымогательстве против организаторов «Биржи информации». Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах сообщает «Росбалт».

Новое дело будет выделено из производства против группировки «Шалтай-Болтай». Как рассказал собеседник агентства, следователи считают, что предполагаемый лидер группы Владимир Аникеев сначала не планировал продавать похищенную переписку чиновников и бизнесменов. Его переубедил другой член «Шалтая-Болтая» Александр Глазастиков.

По версии ФСБ, на «Биржу информации» выставлялись не только данные, добытые самими хакерами, но и информация, которую Глазастиков получил от «неустановленных лиц». Причем на информацию от других источников приходилось больше половины всех лотов.

О задержании участников группировки «Шалтай-Болтай» стало известно в начале 2017 года. Под арестом находятся Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов. Глазастиков, который живет в Эстонии, после ареста членов группы начал давать интервью СМИ.
По словам Глазастикова, в начале 2016 года Аникеев рассказал, что у «Шалтая-Болтая» появились кураторы в российских спецслужбах. В декабре, незадолго до задержания, Аникеев позвал других членов группы на встречу в Москву. Глазастиков ехать отказался.
После задержания Аникеев, как утверждается, начал давать показания, в том числе на курировавшего группу начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергея Михайлова. Михайлов и еще трое сотрудников ФСБ стали фигурантами дела о госизмене.

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