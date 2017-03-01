ФСБ возбудит дело о вымогательстве против «Биржи информации». Там торговали краденой перепиской

Следователи ФСБ намерены возбудить уголовное дело по статье о вымогательстве против организаторов «Биржи информации». Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах сообщает «Росбалт».

Новое дело будет выделено из производства против группировки «Шалтай-Болтай». Как рассказал собеседник агентства, следователи считают, что предполагаемый лидер группы Владимир Аникеев сначала не планировал продавать похищенную переписку чиновников и бизнесменов. Его переубедил другой член «Шалтая-Болтая» Александр Глазастиков.

По версии ФСБ, на «Биржу информации» выставлялись не только данные, добытые самими хакерами, но и информация, которую Глазастиков получил от «неустановленных лиц». Причем на информацию от других источников приходилось больше половины всех лотов.