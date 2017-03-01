ФАС возбудила дело в отношении Минздрава

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении министерства здравоохранения России в связи с невыполнением вынесенного в августе 2016 года предупреждения.

Нарушение, следует из сообщения ФАС, заключается в том, что Минздрав неправильно сформулировал требования к организации и выполнению работ, которые необходимы для лицензирования медицинской деятельности.

Вместо требований в соответствующем приказе Минздрав привел не предусмотренную законодательством расширенную классификацию медицинской деятельности.

«Медицинские организации, оказывающие одинаковые виды услуг, имеют различные лицензии и привлекаются контролирующими органами к ответственности за несоответствие требованиям, которые незаконно установлены в приказе Минздрава России», — было сказано в августовском сообщении ФАС.