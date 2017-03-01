Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог стал депутатом Госдумы

ТАСС
09:07, 1 марта 2017
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом Госдумы бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрия Пирога.

Пирогу передали мандат единороса Александра Меткина, который избирался по краснодарской региональной группе федерального списка партии.

Меткин был депутатом с 2013 года, также получив мандат от досрочно ушедшего единороса. Решение депутата уйти из парламента после перевыборов секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов связал с желанием Меткина вернуться на производство.

Источники «Коммерсанта» рассказывали, что Меткин сдал мандат не только для возвращения в бизнес, но и в связи с ужесточением дисциплины в Госдуме — от депутатов потребовали постоянного присутствия на заседаниях.

Дмитрий Пирог стал чемпионом мира в среднем весе по версии WBO в 2010 году, победив американца Дэниела Джейкобса техническим нокаутом. Затем Пирог трижды защитил титул. В 2012 году он из-за травмы спины не смог провести очередной бой за звание чемпиона и был лишен титула, после чего боксер завершил карьеру.
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