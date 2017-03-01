Бывшего посла США в Китае назвали кандидатом на должность посла в России
Бывший губернатор Юты и посол США в Китае Джон Хантсмен ведет переговоры о должности посла в России, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По информации телеканала, Хантсмен обсуждал возможное вступление в должность с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а также встречался с ближайшими советниками президента Дональда Трампа и, возможно, с ним самим.
Днем ранее газета The Wall Street Journal писала, что Хантсмен рассматривается на должность заместителя госсекретаря. Его также называли кандидатом на роль самого госсекретаря, пишет The Hill.
Республиканец Джон Хантсмен был послом США в Сингапуре в 1992–1993 годы. В начале 2000-х он работал в администрации Джорджа Буша-младшего, а в 2004-м победил на выборах губернатора Юты и был переизбран четыре года спустя, получив 78 процентов голосов. В 2009 году Барак Обама назначил его послом в Китае. Он покинул эту должность в 2011 году в связи с возможным участием в президентских выборах.
Должность посла США в РФ с августа 2014 года занимает Джон Теффт, до этого работавший послом на Украине, в Грузии и в Литве. Его предшественнику Майклу Макфолу запрещен въезд в РФ.