Бывшего посла США в Китае назвали кандидатом на должность посла в России

Бывший губернатор Юты и посол США в Китае Джон Хантсмен ведет переговоры о должности посла в России, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации телеканала, Хантсмен обсуждал возможное вступление в должность с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а также встречался с ближайшими советниками президента Дональда Трампа и, возможно, с ним самим.

Днем ранее газета The Wall Street Journal писала, что Хантсмен рассматривается на должность заместителя госсекретаря. Его также называли кандидатом на роль самого госсекретаря, пишет The Hill.