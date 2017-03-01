Брейвик проиграл апелляцию о «пытках и бесчеловечном обращении» в тюрьме
Апелляционный суд Боргартинга в Норвегии постановил, что права заключенного Андерса Брейвика не нарушались в тюрьме. Таким образом решение 2016 года было отменено.
Суд решил, что Брейвик в тюрьме, вопреки его заявлениям, не подвергался «пыткам, либо бесчеловечному или унизительному обращению». Запрет общаться с другими заключенными суд счел обоснованным, так как Брейвик не раскаялся и представляет угрозу.
Защита Брейвика намерена обжаловать это решение в Верховном суде.
Norway court decides on Breivik’s ‘inhumane’ isolation https://t.co/NMzh8F5Fnz pic.twitter.com/kky6AeJi3B— The Local Norway (@TheLocalNorway) March 1, 2017
В апреле 2016 года суд в Осло поддержал иск Брейвика к правительству Норвегии. Суд обязал власти выплатить заключенному компенсацию за судебные расходы.
Брейвика осудили за убийство 77 человек летом 2011 года. Тогда он сначала взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял 69 человек в молодежном лагере на острове Утойя. За это Брейвика приговорили к максимально возможному по законам Норвергии сроку — 21 году тюрьмы.
Наказание Брейвик отбывает в одиночной камере из трех комнат.