Брейвик проиграл апелляцию о «пытках и бесчеловечном обращении» в тюрьме

Апелляционный суд Боргартинга в Норвегии постановил, что права заключенного Андерса Брейвика не нарушались в тюрьме. Таким образом решение 2016 года было отменено.

Суд решил, что Брейвик в тюрьме, вопреки его заявлениям, не подвергался «пыткам, либо бесчеловечному или унизительному обращению». Запрет общаться с другими заключенными суд счел обоснованным, так как Брейвик не раскаялся и представляет угрозу.

Защита Брейвика намерена обжаловать это решение в Верховном суде.