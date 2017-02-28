Во Франции снайпер случайно ранил двух человек во время выступления президента Олланда
На западе Франции полицейский снайпер случайно открыл стрельбу и ранил двоих человек на церемонии открытия скоростной железнодорожной ветки Тур-Бордо, на которой выступал президент Франсуа Олланд.
Инцидент произошел во время выступления Олланда. Пострадавшие получили легкие ранения, пишет Associated Press со ссылкой на представителя местных властей. «Би-би-си» сообщает, что оба человека были ранены в ногу.
По какой причине произошел выстрел, неизвестно. По данным местных СМИ, оружие не было поставлено на предохранитель, передает «Би-би-си». На мероприятии присутствовали несколько сотен человек, пишет Le Figaro.
Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty— F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) February 28, 2017