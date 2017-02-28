В центре Москвы загорелся дом начала XIX века
В московском районе Хамовники произошел пожар в доме начала XIX века, расположенном по адресу Дашков переулок, 7.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:28. Приблизительно через час огонь был локализован. Информации о пострадавших нет.
ТАСС пишет со ссылкой на МЧС, что пожар произошел «на первом и втором этажах, а также на чердаке» здания. Агентство называет дом постройкой XVIII века, однако согласно реестру объектов культурного наследия это дом начала XIX века. Здание относилось к усадьбе Василия Дашкова, директора Румянцевского музея.
Какой ущерб нанес огонь зданию, не сообщается.
Кадры крупного пожара в особняке XVIII века в центре Москвы— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 28, 2017
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