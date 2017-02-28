В центре Москвы загорелся дом начала XIX века

В московском районе Хамовники произошел пожар в доме начала XIX века, расположенном по адресу Дашков переулок, 7.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:28. Приблизительно через час огонь был локализован. Информации о пострадавших нет.

ТАСС пишет со ссылкой на МЧС, что пожар произошел «на первом и втором этажах, а также на чердаке» здания. Агентство называет дом постройкой XVIII века, однако согласно реестру объектов культурного наследия это дом начала XIX века. Здание относилось к усадьбе Василия Дашкова, директора Румянцевского музея.

Какой ущерб нанес огонь зданию, не сообщается.