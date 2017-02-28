В облачном сервисе Amazon произошел сбой. Trello, Coursera, Quora и другие сайты работают с перебоями

Meduza
18:34, 28 февраля 2017

В облачном сервисе Amazon произошел сбой. В результате крупные сайты, которые его используют, стали работать с перебоями, либо не открываться вовсе.

Менеджер задач Trello не открывается, не работает сервис вопросов Quora, на платформе Coursera не открываются видео. Про проблемы с доступом сообщили и другие сайты. В числе прочих пострадал сайт Is It Down Right Now, который показывает, доступен ли тот или иной сайт.

Amazon сообщает, что сбой произошел в его хостинговом сервисе Amazon S3. Судя по сообщениям в твиттере, проблемы с сервисом начались примерно в 21:00 по Москве.

В твиттере шутят про обстановку в штаб-квартире Amazon.

И про «альтернативные факты», которые Amazon представляет на своей странице статуса работы сервиса.

Amazon обещает, что доступность его сервиса S3 составляет 99,99 процента времени в год, то есть он может быть недоступен около 53 минут.
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