В облачном сервисе Amazon произошел сбой. Trello, Coursera, Quora и другие сайты работают с перебоями
В облачном сервисе Amazon произошел сбой. В результате крупные сайты, которые его используют, стали работать с перебоями, либо не открываться вовсе.
Менеджер задач Trello не открывается, не работает сервис вопросов Quora, на платформе Coursera не открываются видео. Про проблемы с доступом сообщили и другие сайты. В числе прочих пострадал сайт Is It Down Right Now, который показывает, доступен ли тот или иной сайт.
Amazon сообщает, что сбой произошел в его хостинговом сервисе Amazon S3. Судя по сообщениям в твиттере, проблемы с сервисом начались примерно в 21:00 по Москве.
В твиттере шутят про обстановку в штаб-квартире Amazon.
Amazon S3 control room right now. pic.twitter.com/2JxaEEPfWz— David Bisset (@dimensionmedia) February 28, 2017
И про «альтернативные факты», которые Amazon представляет на своей странице статуса работы сервиса.
Amazon S3 outage has broken us, of course. Good training episode for our incident response #aws #s3 #thisisfinehttps://t.co/8OPdIS8Yzh— Vodka? Nice spin... (@virus_dave) February 28, 2017