В Берлине предъявлено обвинение по делу о сексуальной связи с 13-летней русской девочкой. Российские СМИ писали про ее «похищение»
В Берлине прокуратура предъявила обвинение в сексуальном насилии 23-летнему мужчине, который осенью 2015 года вступил в сексуальные отношения с 13-летней Лизой — девочкой русского происхождения, о похищении и изнасиловании которой в январе 2016 года сообщали российские СМИ.
В прокуратуре полагают, что секс происходил по взаимному согласию, однако в ФРГ половая связь с человеком младше 14 лет расценивается как сексуальное насилие.
Мужчина также обвиняется в изготовлении детской порнографии, поскольку снял половой акт с девочкой на видео.
Spiegel пишет, что Лиза сообщила обвиняемому, сколько ей лет. Следствие заключило, что другой фигурант дела, мужчина 20 лет, не знал о возрасте девушки.
В январе 2016 года в Берлине на 30 часов пропала 13-летняя Лиза, девочка из семьи русского происхождения. Ее родственники утверждали (со ссылкой на нее саму), что ее похитили и изнасиловали мигранты с Ближнего Востока; прокуратура после проверки заявила, что она осталась на ночь у друга из-за проблем в школе и не была изнасилована.
Дело Лизы вызвало широкий резонанс: русские жители Берлина устраивали митинги, историю (в версии родственников Лизы) рассказал Первый канал. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Лиза была похищена, и намекнул, что власти ФРГ пытались скрыть это из соображений политкорректносоти. Германский МИД попросил Лаврова не вмешиваться во «внутригерманскую дискуссию о мигрантах».
Прокуратура Берлина начала расследование в отношении двоих мужчин турецкого происхождения, с которыми у девочки была связь до истории с исчезновением.