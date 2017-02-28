В Берлине предъявлено обвинение по делу о сексуальной связи с 13-летней русской девочкой. Российские СМИ писали про ее «похищение»

В Берлине прокуратура предъявила обвинение в сексуальном насилии 23-летнему мужчине, который осенью 2015 года вступил в сексуальные отношения с 13-летней Лизой — девочкой русского происхождения, о похищении и изнасиловании которой в январе 2016 года сообщали российские СМИ.

В прокуратуре полагают, что секс происходил по взаимному согласию, однако в ФРГ половая связь с человеком младше 14 лет расценивается как сексуальное насилие.

Мужчина также обвиняется в изготовлении детской порнографии, поскольку снял половой акт с девочкой на видео.

Spiegel пишет, что Лиза сообщила обвиняемому, сколько ей лет. Следствие заключило, что другой фигурант дела, мужчина 20 лет, не знал о возрасте девушки.