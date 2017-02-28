Уволен руководитель антикоррупционного управления МВД. Он не задекларировал недвижимость в Черногории

Руководитель управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Катков отправлен в отставку, сообщили источники РБК.

Причиной увольнения Каткова, рассказали собеседники издания, стала незадекларированная квартира в Черногории.

О том, что у Каткова обнаружена недвижимость за рубежом, не указанная в декларации о доходах, в конце сентября 2016 года сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В отношении Каткова, заявила тогда Волк, «будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

В МВД прокомментировать сообщения об увольнении Каткова и причинах такого решения отказались.

Глава московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин, в свою очередь, предположил, что о принадлежащей Каткову зарубежной недвижимости, не указанной в декларации, стало известно во время проверки ГУЭБиПК, проведенной сотрудниками ФСБ.