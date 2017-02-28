Уволен руководитель антикоррупционного управления МВД. Он не задекларировал недвижимость в Черногории

РБК
07:50, 28 февраля 2017
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Руководитель управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Катков отправлен в отставку, сообщили источники РБК.

Причиной увольнения Каткова, рассказали собеседники издания, стала незадекларированная квартира в Черногории.

О том, что у Каткова обнаружена недвижимость за рубежом, не указанная в декларации о доходах, в конце сентября 2016 года сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В отношении Каткова, заявила тогда Волк, «будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

В МВД прокомментировать сообщения об увольнении Каткова и причинах такого решения отказались.

Глава московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин, в свою очередь, предположил, что о принадлежащей Каткову зарубежной недвижимости, не указанной в декларации, стало известно во время проверки ГУЭБиПК, проведенной сотрудниками ФСБ.

«Про эту недвижимость выяснили, скорее всего, сотрудники ФСБ, которые сейчас проверяют ГУЭБиПК. Они передали сведения в управление собственной безопасности, и там уже были обязаны провести проверку и подготовить приказ об увольнении. Я думаю, в данном подразделении все сейчас находятся под колпаком», — отметил Пашкин в разговоре с РБК.

РБК
В сентябре 2016 года заместитель начальника управления «Т» Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Дмитрий Захарченко был арестован по подозрению в коррупции.
При обыске в квартире у родственницы Захарченко было найдено более 120 миллионов долларов наличными. Объяснить происхождение этих денег он не смог. Все обвинения в свой адрес Захарченко отрицает.
После ареста Захарченко была проведена служебная проверка, по результатам которой он сам и глава управления «Т» Александр Тищенко были уволены из правоохранительных органов.
Управление «Ф», которое возглавлял Дмитрий Катков, занимается борьбой с преступлениями в сфере финансовой деятельности.
Управление «Т», где работал Захарченко, занималось правонарушениями в сферах топливно-энергетического комплекса и химии. В январе 2017 года оно было ликвидировано. Вместо него было создано управление «Р» по борьбе с правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов.

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