Россия снимет запрет на импорт молдавских вин

Запрет на импорт молдавских вин в Россию, действующий с сентября 2013 года, в ближайшее время будет снят. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам проверки российским специалистами молдавских винодельческих предприятий.

Эксперты Роспотребнадзора, сообщила Попова, проверили 13 молдавских предприятий. Большинство из них, по словам главы Роспотребнадзора, смогут поставлять свою продукцию на российский рынок.