Онлайн-кинотеатры обязали получать прокатные удостоверения

Для показа фильмов онлайн-кинотеатрам придется получать прокатные удостоверения. Это, пишут «Ведомости», следует из разъяснений Минкультуры к принятой в конце 2016 года новой редакции «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм».

Удостоверения по новым правилам должны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами».

Минкультуры разъяснило, что под «другими техническими способами» следует понимать «любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет».

По новым правилам прокатное удостоверение, следует из разъяснений Минкультуры, должны получать онлайн-кинотеатры.

Из-под действия новых правил выведены онлайн-версии телеканалов, а также интернет-магазины, продающие фильмы. Им получать прокатное удостоверение не нужно.