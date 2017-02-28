Онлайн-кинотеатры обязали получать прокатные удостоверения

Ведомости
14:13, 28 февраля 2017
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Для показа фильмов онлайн-кинотеатрам придется получать прокатные удостоверения. Это, пишут «Ведомости», следует из разъяснений Минкультуры к принятой в конце 2016 года новой редакции «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм».

Удостоверения по новым правилам должны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами».

Минкультуры разъяснило, что под «другими техническими способами» следует понимать «любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет».

По новым правилам прокатное удостоверение, следует из разъяснений Минкультуры, должны получать онлайн-кинотеатры.

Из-под действия новых правил выведены онлайн-версии телеканалов, а также интернет-магазины, продающие фильмы. Им получать прокатное удостоверение не нужно.

Минкультуры фактически поставило вне закона весь рынок онлайн-видео, при этом само министерство физически не в состоянии выполнить свою функцию по выдаче цифровых прокатных удостоверений, потому что объемы контента совершенно несопоставимы с их человеческими ресурсами, говорит директор «Интернет-видео» Алексей Бырдин. К тому же новые правила несут в себе огромный коррупционный потенциал. 

Ведомости
В начале 2017 года ассоциация «Интернет-видео», представляющая интересы крупнейших российских онлайн-кинотеатров, направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не распространять на них правила о получении прокатного удостоверения.
Необходимость получать прокатные удостоверения на десятки тысяч единиц контента, указывали авторы письма, приведет к неоправданно высоким расходам для онлайн-кинотеатров на уплату пошлин за выдачу удостоверений. Кроме того, отмечали они, сотрудники Минкультуры, занимающиеся выдачей удостоверений, физически не в состоянии отсмотреть такое количество материала.
Прокатное удостоверение не требуется получать для фильмов, созданных для показа по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению, а также для показа иностранных фильмов в России на международном кинофестивале.
В феврале в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект, предлагающий освободить от прокатного удостоверения российские/советские фильмы, созданные до 1946 года.
В середине января Госдума одобрила в первом чтении законопроект, огранчивающий 20 процентами долю иностранного капитала в онлайн-кинотеатрах.
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