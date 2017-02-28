На благоустройство Садового кольца в Москве потратят более 11,5 миллиарда рублей

Мэрия Москвы объявила конкурс на проведение работ по благоустройству Садового кольца в 2017 году. Общая стоимость работ оценена в 11,58 миллиарда рублей.

Дороже всего, следует из размещенных на сайте госзакупок материалов, оценено благоустройство участка Садового кольца от улицы Долгоруковская до Цветного бульвара — в 1,63 миллиарда рублей.

На благоустройство участка от улицы Покровка до Серебрянической набережной планируется потратить 1,17 миллиарда рублей. Работы на участке Садового кольца от Сухаревской площади до станции метро «Красные ворота» оценены в 1,15 миллиарда рублей.

В список работ, которые планируется выполнить на Садовом кольце в 2017 году, входят, в числе прочего гранитное мощение тротуаров, ремонт ливневой канализации, установка скамеек, урн и гранитных кадок, высадка деревьев и кустарников, устройство газона, замена мачт освещения и уличных светильников.

Также, сообщает РИА Новости, на некоторых участках Садового кольца появятся смотровые площадки-амфитеатры, детские площадки, а также скейт-парки.

Кроме того, в программу благоустройства входит ремонт фасадов зданий, выходящих на Садовое кольцо.