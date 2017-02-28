На благоустройство Садового кольца в Москве потратят более 11,5 миллиарда рублей

Интерфакс
14:55, 28 февраля 2017
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Мэрия Москвы объявила конкурс на проведение работ по благоустройству Садового кольца в 2017 году. Общая стоимость работ оценена в 11,58 миллиарда рублей.

Дороже всего, следует из размещенных на сайте госзакупок материалов, оценено благоустройство участка Садового кольца от улицы Долгоруковская до Цветного бульвара — в 1,63 миллиарда рублей.

На благоустройство участка от улицы Покровка до Серебрянической набережной планируется потратить 1,17 миллиарда рублей. Работы на участке Садового кольца от Сухаревской площади до станции метро «Красные ворота» оценены в 1,15 миллиарда рублей.

В список работ, которые планируется выполнить на Садовом кольце в 2017 году, входят, в числе прочего гранитное мощение тротуаров, ремонт ливневой канализации, установка скамеек, урн и гранитных кадок, высадка деревьев и кустарников, устройство газона, замена мачт освещения и уличных светильников.

Также, сообщает РИА Новости, на некоторых участках Садового кольца появятся смотровые площадки-амфитеатры, детские площадки, а также скейт-парки.

Кроме того, в программу благоустройства входит ремонт фасадов зданий, выходящих на Садовое кольцо.

Победители тендеров обязаны выполнить все работы в течение 250 календарных дней с момента заключения договора. Электронные аукционы пройдут во второй половине марта.

Интерфакс
В 2016 году в рамках программы «Моя улица» были реконструированы 59 улиц, в основном, расположенных в центре города. Масштабная реконструкция, в частности, прошла на Тверской улице и Новом Арбате.
Из-за реконструкции, как писал «Коммерсант», у многих торговых точек, расположенных на улицах, где проводилось благоустройство, столкнулись со значительным сокращением оборота.
Часть улиц, на которых проводилось благоустройство, в июле—августе 2016 года подтопило во время сильных дождей. После этого, писали «Ведомости», мэрия Москвы решила почти вдвое увеличить расходы на обслуживание, реконструкцию и модернизацию ливневой канализации.
Программа «Моя улица», начавшаяся в 2014 году, рассчитана до 2018 года. В рамках программы предполагалось выделить из бюджета 126 миллиардов рублей на реконструкцию почти 4 тысяч улиц. В 2015–2016 годах, по данным «Ведомостей», было потрачено около 42,5 миллиарда рублей из этой суммы.
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