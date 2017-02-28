Мэрия Махачкалы призвала жителей прекратить отстрел собак. В городе нашли тело девочки со следами укусов
Мэрия Махачкалы не давала разрешение на отстрел собак, «поскольку это не входит в полномочия муниципалитета и прямо противоречит российскому законодательству», говорится в заявлении, распространенном городской администрацией.
Руководство города, подчеркивается в заявлении, еще раз обращается к жителям с просьбой прекратить «противоправное истребление собак».
Правоохранительные органы, сообщила мэрия, проводят расследование убийства животных, по итогам которого будет дана правовая оценка произошедшему.
«Ежедневно в администрацию Махачкалы поступают телефонные обращения граждан о фактах самовольного отстрела неустановленными лицами безнадзорных собак на территории города. Администрация официально заявляет, что муниципальные службы не причастны к этим фактам», — говорится в тексте обращения.