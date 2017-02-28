Мэрия Махачкалы призвала жителей прекратить отстрел собак. В городе нашли тело девочки со следами укусов

РИА Новости
10:40, 28 февраля 2017
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Мэрия Махачкалы не давала разрешение на отстрел собак, «поскольку это не входит в полномочия муниципалитета и прямо противоречит российскому законодательству», говорится в заявлении, распространенном городской администрацией.

Руководство города, подчеркивается в заявлении, еще раз обращается к жителям с просьбой прекратить «противоправное истребление собак».

Правоохранительные органы, сообщила мэрия, проводят расследование убийства животных, по итогам которого будет дана правовая оценка произошедшему.

«Ежедневно в администрацию Махачкалы поступают телефонные обращения граждан о фактах самовольного отстрела неустановленными лицами безнадзорных собак на территории города. Администрация официально заявляет, что муниципальные службы не причастны к этим фактам», — говорится в тексте обращения.

РИА Новости
26 февраля «Новая газета» опубликовала статью «Охота убивать», в которой говорилось, что после того, как в Махачкале было найдено тело девочки, предположительно, загрызенной бродячими собаками, власти города фактически призвали жителей убивать животных.
Мэр города Муса Мусаев, как сообщало издание, заявил, что «главная задача — это обеспечение безопасности махачкалинцев и гостей столицы, и мы должны решить ее, направив на это максимальные усилия и применив любые доступные ресурсы».
Представители пресс-службы мэрии Махачкалы, в свою очередь, сообщили в интервью радиостанции «Говорит Москва», что власти города примут необходимые меры для прекращения убийств собак. Животных, по словам представителей мэрии, убивают «озверевшие» жители, а полиция, признали они, «бездействует».
«Новая газета» также сообщала, что компания «Витязь», выигравшая тендер мэрии Махачкалы на отлов и стерилизацию бездомных животных, не справляется со своей работой. «Вместо отлова животных сотрудники „Витязя“ занимаются их отстрелом с использованием пневматического и травматического оружия», — заявили изданию зоозащитники из Махачкалы.
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