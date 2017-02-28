Мэрия Махачкалы призвала жителей прекратить отстрел собак. В городе нашли тело девочки со следами укусов

Мэрия Махачкалы не давала разрешение на отстрел собак, «поскольку это не входит в полномочия муниципалитета и прямо противоречит российскому законодательству», говорится в заявлении, распространенном городской администрацией.

Руководство города, подчеркивается в заявлении, еще раз обращается к жителям с просьбой прекратить «противоправное истребление собак».

Правоохранительные органы, сообщила мэрия, проводят расследование убийства животных, по итогам которого будет дана правовая оценка произошедшему.