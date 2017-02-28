Google предложила ФАС заключить мировое соглашение

В Google сообщение о мировом соглашении с ФАС пока не прокомментировали.

Предложение от Google, сообщила замначальника правового управления Лариса Вовкивская, поступило 27 февраля. Условия мирового соглашения пока не обсуждались, добавила она.

Компания Google обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с предложением о заключении мирового соглашения.

ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных устройств на базе операционной системы Android. С жалобой на Google в ФАС обратилась компания «Яндекс».

В августе 2016 года на Google за нарушение антимонопольного законодательства был наложен штраф в 438 миллионов рублей.

Google пыталась оспорить в российских судах разных инстанций как решение о признании ее виновной в нарушении антимонопольного законодательства, так и наложенный штраф и сроки его выплаты. Иски интернет-компании удовлетворены не были.

Очередное рассмотрение кассационной жалобы Google в Арбитражном суде Московского округа назначено на 27 марта