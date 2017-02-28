Активистка «Другой России» Таисия Осипова освободилась по УДО

Активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисия Осипова освободилась по УДО после пяти лет в колонии. Об этом рассказал один из лидеров «Другой России» Александр Аверин.

Осипову осудили в 2011 году по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Первоначально суд дал ей 11 лет колонии, но затем на апелляции срок сократили до восьми лет. При этом гособвинение просило для Осиповой только четыре года.

Активистка отрицала свою вину и утверждала, что наркотики ей подбросили, чтобы оказать давление на мужа — одного из лидеров «Другой России» Сергея Фомченкова. «Мемориал» признал Осипову политзаключенной.