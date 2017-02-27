В Петербурге задержали участника акции «ЛГБТ-спецназа», прошедшей 23 февраля

В Санкт-Петербурге полиция задержала активиста Петра Воскресенского, принявшего 23 февраля участие в акции на Большой Морской улице, которая заключалась в шуточном «смотре ЛГБТ-спецназа имени [председателя городского заксобрания Вячеслава] Макарова».

Воскресенского доставили в полицию из его квартиры. На него составили протокол по статье «нарушение порядка проведения публичных мероприятий» (статья 20.2 КоАП).

По информации «Медиазоны», полицейские приходили домой и к троим другим активистам; «ОВД-Инфо» пишет о визите полицейских к еще одному участнику акции.