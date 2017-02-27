В Петербурге задержали участника акции «ЛГБТ-спецназа», прошедшей 23 февраля
В Санкт-Петербурге полиция задержала активиста Петра Воскресенского, принявшего 23 февраля участие в акции на Большой Морской улице, которая заключалась в шуточном «смотре ЛГБТ-спецназа имени [председателя городского заксобрания Вячеслава] Макарова».
Воскресенского доставили в полицию из его квартиры. На него составили протокол по статье «нарушение порядка проведения публичных мероприятий» (статья 20.2 КоАП).
По информации «Медиазоны», полицейские приходили домой и к троим другим активистам; «ОВД-Инфо» пишет о визите полицейских к еще одному участнику акции.
Словосочетание «ЛГБТ-спецназ» — отсылка к словам председателя городского заксобрания Вячеслава Макарова, критиковавшего участников акций против передачи Исаакиевского собора РПЦ, среди которых, по его словам, были ЛГБТ-активисты. В ходе выступления в городском парламенте 1 февраля он заявил:«ЛГБТ — это спецназ партии „Яблоко“?».
Акция «ЛГБТ-спецназа имени Макарова» прошла 23 февраля на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Участники «смотра» поклялись «строго выполнять приказы мирового гей-лобби» и выполняли «бросок гомофоба» и «разгибание скреп».