Умер создатель передач «Жди меня» и «Последний герой» Сергей Кушнерев

18 февраля «Комсомольская правда», где ранее работал Кушнерев, сообщила , что журналиста госпитализировали с инсультом в очень тяжелом состоянии.

Умер журналист и телепродюсер Сергей Кушнерев. Об этом сообщил гендиректор радио «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Кушнереву было 54 года.

Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико. Его знают как создателя ТВ-программ «Жди меня», «Последний герой». ТЭФИ и все такое. Друг Сергея Бодрова, крестный его детей. Но он очень много незаметно важного сделал и для «Комсомольской правды».

Сергей Кушнерев родился в 1962 году. С 20 лет он работал в «Комсомольской правде», затем, в 1993 году, был одним из основателей «Новой газеты».

В 1994 году Кушнерев стал главным редактором программы «Взгляд» на Первом канале, а затем и выпускавшей ее телекомпании «ВИД». На Первом канале Кушнерев запустил проекты «Жди меня» и «Последний герой». За свою работу он неоднократно получал премию ТЭФИ как продюсер и сценарист.