Умер создатель передач «Жди меня» и «Последний герой» Сергей Кушнерев
Умер журналист и телепродюсер Сергей Кушнерев. Об этом сообщил гендиректор радио «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Кушнереву было 54 года.
18 февраля «Комсомольская правда», где ранее работал Кушнерев, сообщила, что журналиста госпитализировали с инсультом в очень тяжелом состоянии.
Умер журналист Сергей Кушнерёв, создатель программ "Последний герой" и "Жди меня", лауреат премии #ТЭФИ: https://t.co/XL2Vdbap0T pic.twitter.com/Bjy5bTdv2v— ТЭФИ (@tefi_ru) February 27, 2017
Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико. Его знают как создателя ТВ-программ «Жди меня», «Последний герой». ТЭФИ и все такое. Друг Сергея Бодрова, крестный его детей. Но он очень много незаметно важного сделал и для «Комсомольской правды».