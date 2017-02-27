На Филиппинах террористы убили 70-летнего заложника из Германии

Боевики филиппинской исламистской группировки «Абу Сайяф» распространили видеозапись убийства 70-летнего гражданина Германии Юргена Кантнера, который с ноября находился у них в заложниках. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая мониторит деятельность террористов.

На видео один из участников группировки обезглавливает Кантнера, заявили в SITE.

«Абу Сайяф» требовала за освобождение заложника 30 миллионов филиппинского песо (около 600 тысяч долларов). 26 февраля истек срок уплаты выкупа.

В правительстве Филиппин подтвердили информацию о смерти Кантнера. Представитель властей заявил, что «до последнего момента многие ведомства, в том числе силовые, делали все для его спасения».

По данным властей, в плену исламистов в настоящий момент находятся семеро филиппинцев и 19 иностранцев.