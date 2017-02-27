На Филиппинах террористы убили 70-летнего заложника из Германии

AFP
13:37, 27 февраля 2017
Надежный источник

Боевики филиппинской исламистской группировки «Абу Сайяф» распространили видеозапись убийства 70-летнего гражданина Германии Юргена Кантнера, который с ноября находился у них в заложниках. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая мониторит деятельность террористов.

На видео один из участников группировки обезглавливает Кантнера, заявили в SITE.

«Абу Сайяф» требовала за освобождение заложника 30 миллионов филиппинского песо (около 600 тысяч долларов). 26 февраля истек срок уплаты выкупа.

В правительстве Филиппин подтвердили информацию о смерти Кантнера. Представитель властей заявил, что «до последнего момента многие ведомства, в том числе силовые, делали все для его спасения».

По данным властей, в плену исламистов в настоящий момент находятся семеро филиппинцев и 19 иностранцев.

Юрген Кантнер был похищен в ноябре 2016 года со своей яхты. Его спутница Сабина Мерц была убита при нападении. В 2008 году Кантнер и Мерц были похищены с яхты сомалийскими пиратами и освобождены после уплаты выкупа.
Группировка «Абу Сайяф» действует на юге Филиппин. В 2014 году боевики принесли присягу лидеру террористической организации «Исламское государство». 
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Памяти Бориса Немцова

    • «Оскар-2017»