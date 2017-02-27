Минфин России объявил о выпуске «народных облигаций» с доходностью 8,5 процента
Министерство финансов России в апреле 2017 года выпустит облигации федерального займа (ОФЗ) для населения. Об этом объявил глава ведомства Антон Силуанов.
«Народные облигации» будут продаваться в отделениях Сбербанка и «ВТБ 24», первый выпуск составит 20 миллиардов рублей, затем — по 20-30 миллиардов ежегодно. Выпускать бумаги будут раз в полгода, желающие смогут купить ОФЗ на сумму от 30 тысяч до 25 миллионов рублей за выпуск.
Силуанов оценил доходность ОФЗ в 8,5 процента годовых. При этом он сказал, что они будут опережать рыночные инструменты по доходности на 0,5 процентного пункта. Министр заявил, что и сам планирует приобрести облигации, «чтобы убедиться, как этот инструмент работает».
Ранее из проекта приказа Минфина стало известно, что номинальная стоимость одной облигации составит тысячу рублей. Срок погашения по бумагам — от одного года до пяти лет. Перепродать ОФЗ будет нельзя, но можно будет предоставить другому человеку право на доход через нотариуса.
Сейчас облигации федерального займа продают только банкам, население может покупать их через брокерские счета. При этом суммы сделок по ОФЗ в интересах физических лиц на Московской бирже каждый месяц составляют около 100 миллиардов рублей. Доходность таких облигаций составляет около 8,4 процента.
В 2017–2019 годах Минфин рассчитывает ежегодно привлекать по триллиону рублей за счет государственных ценных бумаг.