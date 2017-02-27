Минфин России объявил о выпуске «народных облигаций» с доходностью 8,5 процента

Министерство финансов России в апреле 2017 года выпустит облигации федерального займа (ОФЗ) для населения. Об этом объявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Народные облигации» будут продаваться в отделениях Сбербанка и «ВТБ 24», первый выпуск составит 20 миллиардов рублей, затем — по 20-30 миллиардов ежегодно. Выпускать бумаги будут раз в полгода, желающие смогут купить ОФЗ на сумму от 30 тысяч до 25 миллионов рублей за выпуск.

Силуанов оценил доходность ОФЗ в 8,5 процента годовых. При этом он сказал, что они будут опережать рыночные инструменты по доходности на 0,5 процентного пункта. Министр заявил, что и сам планирует приобрести облигации, «чтобы убедиться, как этот инструмент работает».