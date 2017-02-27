Франция выдала России обвиняемого в убийстве, который восемь лет притворялся беженцем из Белоруссии

Франция экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве Александра Осина, который с 2008 года жил в Европе под видом белорусского беженца. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

Осин был принудительно возвращен в Россию 30 декабря 2016 года. Он рассказал следователям, что незаконно пересек границу с Польшей на следующий день после убийства, произошедшего в Калининграде в декабре 2008 года.

Доехав на автобусе до Парижа, Осин представился беженцем из Белоруссии, назвал вымышленное имя и начал получать пособие. Он также периодически жил и работал в Голландии, Люксембурге и Швейцарии.

Полиция Парижа задержала Осина в марте 2016 года, когда сданные им при обращении в миграционную службу отпечатки совпали с данными из базы Интерпола.